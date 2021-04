Vaccinazioni: l’hub di San Benigno aperto dalle 8 alle 2

Da ieri il centro vaccinale allestito al primo piano della torre Msc di San Benigno a Genova è attivo dalle 8 di mattina fino alle 2 di notte, cioè per 18 ore continuative, suddivise su 3 turni (8-14; 14-20; 20-2).

Il centro è operativo 6 giorni su 7. Grazie all’estensione dell’orario anche notturno, il centro arriverà ad oltre 1500 vaccinazioni giornaliere, per un totale di circa 8500 a settimana e una capacità di somministrazione fino a 90 vaccini l’ora.

All’interno, per ogni turno, sono operativi 16 impiegati amministrativi per le gestire le fasi di accettazione, controllo della temperatura, consegna dei moduli, un minimo di 6 medici per anamnesi e consenso informato, un minimo di 6 infermieri per la somministrazione del vaccino, 2 militi delle pubbliche assistenze per la fase di osservazione (è presente una ambulanza in caso di necessità). Il centro somministra vaccini Moderna destinati a soggetti ultra-vulnerabili e alla fascia 70-79 anni di età.

Le prenotazioni sono gestite a livello centralizzato tramite i sistemi messi a disposizione da Regione Liguria: sito http://prenotovaccino.regione.liguria.it (attivo 24 ore su 24), numero verde 800 938 818 (attivo dalle 8 alle 18), sportelli Cup. Per quanto riguarda gli ultra vulnerabili saranno contattati dalla ASL di appartenenza, dopo la segnalazione da parte del medico di medicina generale.