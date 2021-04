Sestri: oggi in Consiglio approvazione aliquote e bilancio

Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato oggi alle ore 15 in videoconferenza con il seguente ordine del giorno

1) Approvazione verbale seduta consiliare del 22 dicembre 2020

2) Approvazione aliquote IMU – anno 2021

3) Approvazione Piano Economico – Finanziario anno 2021 per la definizione dei costi del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ai fini della determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI

4) Approvazione tariffe TARI – anno 2021

5) Regolamento per l’applıcazıone del canone patrımonıale dı concessıone, autorızzazıone o esposızıone pubblıcıtarıa

6) Regolamento per l’ıstıtuzıone e la dıscıplına del canone dı concessıone per l’occupazıone delle aree e deglı spazı appartenentı al demanıo o al patrımonıo ındısponıbıle, destınatı a mercatı realızzatı anche ın strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaıo 2021

7) Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021 – 2023 – art. 170 comma 1 D. Lgs. 267/2000

8) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 151 e degli articoli contenuti nel titolo II del D.Lgs. 267/2000 cosi’ come modificato ed ntegrato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014

9) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo (stabilimenti balneari)”

10) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Isolamento quartiere della Pestella e ricostruzione ponte di collegamento con Via Sara”

11) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Funzionamento impianto semaforico di via Nazionale all’altezza del ponte monumentale di Santo Stefano”

12) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Cassa integrazione in deroga e assunzioni operate dalla società partecipata Mediaterraneo Servizi Srl nell’anno 2020”

13) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Provvedimenti avviati per occupazione sine titulo dell’area parcheggio ricadente in area demaniale marittima dello Stato in Via P. Queirolo”

14) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica causate dallo stato di degrado dei portici e del piano di campestio di Via Roma”

15) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Situazione debitoria di On Sport nei confronti del Comune di Sestri Levante e azioni di recupero del credito”

16) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Situazione minori seguiti dal Comune di Sestri Levante”

17) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Lavori di ampliamento dello sbocco a mare del canale della Chiusa”

18) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Costante presenza di mendicanti di fronte agli ingressi di supermercati, fornai, pastifici e altri punti fissi – inosservanza distanze di sicurezza”

19) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Degrado in Piazza Sant’Antonio – Pluriennale presenza di senza tetto”

20) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Riqualificazione Villa Loto”

21) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Pericolosità della strada da Villa Loto a Villa Cascine a motivo della presenza di alberi pericolanti”

22) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Verifica dello stato di salute e stabilità di tutti gli alberi presenti nei giardini e parchi pubblici e della manutenzione dei giochi presenti”

23) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Problematiche strutturali del ponte pedonale di legno che attraversa il rio Bardi nella frazione Trigoso”

24) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Convenzione con Regione Liguria per il progetto Liguria in rete e servizi di Liguria digitale”

25) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”

26) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Viabilità Via del Petronio”

27) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Richiesta all’Organo di Revisione di redigere un referto in merito alle irregolarità segnalate con deliberazione n. 122/2020/PRSP della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Liguria”

28) Interpellanza del Consigliere Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Crediti per utilizzo palestre comunali”

29) Interpellanza del Consigliere Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Lavori sul litorale ed opere di ripascimento della fascia costiera, interazioni con la pesca professionale e ricreativa. Mancata richiesta pareri alla Commissione Consultiva Regionale per la pesca e l’acquacoltura”

30) Mozione del Consigliere Giancarlo Stagnaro ad oggetto “Estensioni concessioni demaniali”

31) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Piano Antenne”

32) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “130° anniversario della Rerum Novarum”

33) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Inclusione delle parrocchie nei bandi per la concessione di contributi economici a sostegno delle associazioni culturali, associazioni sportive e circoli”

34) Mozione dei Gruppi Consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Sostegno per la liberazione di Patrick Zaki” .