Sestri: al via il summer camp del Rivasamba

Dalla La Società HCA Rivasamba riceviamo e pubblichiamo

La Società HCA Rivasamba è lieta di annunciare il ritorno del City Summer Camp presso l’impianto HC Andersen di Via Modena n. 1 a Sestri Levante.

La seconda edizione, la prima si era svolta nel 2019, mentre nel 2020, causa lavori di manutenzione e miglioramento all’impianto, era stata trasferita a Fanano (Mo) con il primo Travel Summer Camp Calafato, partirà il 5 di luglio con la presentazione per terminare il 24 luglio con la festa finale.

Nel massimo rispetto delle norme emanate dai vari enti competenti, la Società e lo Staff dirigenziale, che sarà presente a supporto dei ragazzi, si impegna ad organizzare tale iniziativa per far continuare e/o riprendere nel miglior modo possibile le attività sportive dei nostri giovani.

Il tema di quest’anno saranno gli Europei di Calcio 2020/1 dove i ragazzi si sfideranno per la conquista del titolo di “campione d’Europa” indossando le maglie dei calciatori delle nazionali europee.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno prender parte a queste quattro settimane di calcio calafato, anche in non tesserati rivasamba, partendo dalla leva 2004 alla leva 2016 comprese.

Novità’ 2021 è stata l’avvio della Scuola Calcio Femminile e pertanto anche il Summer Camp è aperto a tutte le bambine nate dal 2010 al 2016.

Il Coordinatore dell’evento è mister David Cesaretti (mister e coordinatore evento) supportato da uno staff di primordine, collaboratori tecnici e dirigenti societari al seguito dei ragazzi.

Le attività sportive si svolgeranno divisi nei seguenti giorni ed orari:

Leve da allievi – giovanissimi – esordienti:

martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – campo 11

Leve da pulcini – primi calci – piccoli amici:

mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – campo 11

Leve femminile dal 2010 al 2016:

mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – campo 7 e gabbia

Per tutte le leve nei giorni sopra indicati: scusa portieri area dedicata con preparatori abilitati.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa nuova esperienza calafata.

Info: segreteria 0185459203 – Susy 3290259378 – David: 3358455516 – Roberto: 3931110982 – Campo Sportivo Via Modena n. 1 – Sestri Levante e.mail info@rivasamba.it – www.rivasamba.it