da Facebook Comune di Sestri Levante

Sono stati portati a termine in questi giorni i lavori per la realizzazione della nuova tubazione in Contrada Pestella con relativi pozzetti di captazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.

La nuova tubazione è composta da 130 metri di condotto in Pvc, accanto ai quali sono stati realizzati 6 pozzetti caditoia con decantazione per la prevenzione di allagamenti in caso di piogge ad alta intensità e per agevolare il corretto deflusso delle acque.