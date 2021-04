Rapallo: proseguono le asfaltature, oggi tocca a via Roma

A Rapallo proseguono le operazioni di asfaltatura sul territorio. Attualmente i lavori sono in corso presso Via Roma. I lavori interesseranno centro, periferia e frazioni e in alcuni casi, si svolgeranno in orario notturno per non creare disagi alla viabilità.

Le vie e piazze interessate ai lavori di asfaltatura:



▪️ Via Fico

▪️ Via Rossetti

▪️ Via Roma

▪️ Via Lamarmora (tratto incrocio con Via Mameli)

▪️ Via Mameli (tratti in notturna)

▪️ Via della Libertà altezza campo Macera (in notturna)

▪️ Via San Desiderio (intervento per la parte pubblica)

▪️ Via Montebello

▪️ Piazzale Genova (in corrispondenza ingresso via Savagna)

▪️ Quartiere Laggiaro

▪️ Via Nino Bixio e via Sciesa

▪️ Via Langano

▪️ Via Zunino

▪️ Via Sage

▪️ Via Maggiocco

▪️ Passo Dellepiane

▪️ Via Landea

▪️ Via Arpinati

▪️ Via S. Anna

▪️ Via Canale (in particolare, all’intersezione con via del Castellino)

▪️ Montallegro (strada carrabile)

▪️ Montepegli e San Quirico d’Assereto

▪️ San Massimo (tratto strada per il cimitero frazionale)

▪️ San Martino di Noceto

▪️ San Bartolomeo

▪️ Località Savagna/ Via Sotto la Croce

▪️ Via San Michele

▪️ Via del Senso

▪️ Quartiere San Rocco

▪️ Via Passalacqua

▪️ Via Santa Maria

▪️ Via Sotto la Liggia

Nelle foto i lavori in via Roma