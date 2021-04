Rapallo: “Appalto unico rifiuti, serve una soluzione condivisa” (2)

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

“Sull’ipotesi di un appalto unico per i rifiuti ribadisco quanto ho già espresso pubblicamente tre mesi fa: comprendo i timori dei sindaci di Tigullio e val Fontanabuona che vogliono preservare modelli virtuosi in termini di servizio, percentuali di raccolta differenziata e costi per i cittadini, ma sono altrettanto convinto che il sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, che è persona capace e di buonsenso, saprà confrontarsi con loro per individuare la soluzione più idonea. Il complesso momento storico che stiamo attraversando va affrontato con ancora maggiore unità e collaborazione. Domani mattina incontrerò il sindaco Bucci: sarà l’occasione per conoscere eventuali aggiornamenti su questa pratica e ribadire la mia posizione”. È il commento di Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo!.