Rapallo: Amiu espleterebbe le pulizia fuori programma?

Quasi ogni giorno il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sottolinea come Aprica, la ditta che in appalto pulizia, raccolta e conferimento dei rifiuti della città, abbia effettuato interventi straordinari in una strada, contribuito a risolvere un’emergenza e via dicendo. Ordinaria amministrazione sottolineano nei loro commenti alcuni lettori. La domanda è però un’altra Amiu, se ottenesse l’appalto senza gara voluto da Marco Bucc, sindaco di Genova e metropolitano, farebbe lo stesso? Ascolterebbe i suggerimenti dei cittadini e dei Comuni per esigenze che nascono ogni giorno e non sono comprese nel protocollo?

Nelle foto operazioni di pulizia del porticato e del piazzale delle Clarisse (vandalizzato da alcuni giovani) nonché dei giardini Partigiani