Portofino: venerdì 23 il falò di San Giorgio accenderà il Borgo

E’ il secondo anno che Portofino vive la sua festa più intima e bella, condizionata dalla pandemia. Non rinuncerà però, venerdì 23, alla tradizione del falò che si accende quando, alle 21 in punto scoccano le ore al campanile della chiesa di Divo Martino. La piazzetta sarà rigorosamente deserta.

Lo scorso era stato il sindaco Matteo Viacava, alla chetichella e praticamente solo, a formare la catasta di legna in piazzetta, al limite del porto e a dargli fuoco alle 21 scoccate al campanile della chiesa di San Giorgio, essendo quello del Divo Martino inattivo per restauri.

L’accensione del falò è una cerimonia tutta portofinese; verrà ripetuta anche quest’anno, venerdì 23, in una piazzetta – lo ripetiamo – deserta; gli abitanti potranno vedere i riflessi del fuoco affacciandosi alle finestre. Non sarà neppure necessario, quindi, trasmettere l’accensione in diretta facebook, anche se la cosa al momento non è esclusa.

Annullata invece la processione che normalmente si svolge la domenica successiva tra la chiesa di Divo Martino e San Giorgio, essendo i cortei espressamente vietati.

L’irrinunciabile falò in forma ridotta dello scorso anno