L’amministrazione comunale di Moconesi destinerà il 50 per cento dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, nel potenziamento della segnaletica delle strade comunali e a maggiori controlli e accertamenti delle violazioni in materia di circolazione stradale. Nel bilancio 2021 i proventi sono previsti in 1.000 euro e pertanto 500 euro saranno destinati a segnaletica e controlli.

Giovanni Dondero sindaco di Moconesi