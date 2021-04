Lettere/ “Chiude Bianalisi a ‘Santa’: un danno alla comunità”

A firma Giuse Harry riceviamo e pubblichiamo

Vorrei portare a conoscenza di un fatto di cronaca che ho saputo. Si tratta della chiusura del centro Bianalisi in corso Matteotti a Santa Margherita Ligure. Vi scrivo in quanto essendo un cittadino che ha raccolto malumore di tante persone, mi sembrava giusto che tale notizia venisse pubblicata e divulgata. Avendo anche avuto modo di poter constatare che il personale in forza a tale laboratorio sia molto gentile e anche il personale sanitario sia molto bravo. Facendo un appello magari al comitato di San Siro che possa magari fare qualche richiesta di chiarimenti. Vi ringrazio e pongo anche un altro aspetto, il vedere che c’è una chiusura di attività con riduzione posti di lavoro. In comuni come il nostro non capisco perché in un momento di piena emergenza non vengano implementati posti di tale rilevanza.

Un cittadino attento alle esigenze della comunità.