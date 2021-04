Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo



Quasi pronta la “comodissima” nuova strada alternativa!

Sulla scorta di quanto si può presumere in ordine agli ulteriori lavori in divenire (il Comune, come al solito, è silente!), questo ulteriore “giro vizioso” lo dovremo sopportare per molto tempo…

Però, quanto non si farebbe per gli agognati boxes privati, tanto utili per il bene della cittadinanza!