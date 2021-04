Lavagna: “La diga Perfigli e la firma del sindaco”

Da Johanna Caminati Engström e Alessandro Pasquetti, portavoce di “Tigullio Possibile”, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo (Ansa.com) che il Comune di Lavagna continua a dichiararsi contrario alla “Diga Perfigli”; purtroppo oltre ai proclami chiaramente populistici e le iniziative gelidamente efficaci non ha ancora fatto ciò che Tigullio Possibile gli aveva indicato con lettera del 4 Marzo scorso a lui indirizzata, invio tramite Pec alla quale non ci ha mai dato riscontro peraltro insperato: ritirare la firma per il Comune di Lavagna dall’Accordo di Programma a suo tempo sottoscritto.

In realtà il Sindaco di Lavagna lo aveva pubblicamente dichiarato ma anche questa è stata un’altra populistica “sparata” rimasta appunto “a salve”; atto questo che il Sindaco della Città Metropolitana ha dichiarato sarebbe stato da lui interpretato quale unica formale posizione in grado di bloccare l’iter dell’assegnazione dei lavori che, ad onor del vero, ci teniamo ad aggiornare il Sindaco di Lavagna, nel frattempo si è già concluso il 19 Marzo scorso.

Speriamo che il Sindaco di Lavagna possa trovare quanto prima la “giusta via”, sempre ammesso che lo voglia veramente.