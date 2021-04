Lavagna: domani in Consiglio approvazione aliquote Imu

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per le ore 17.00 del giorno venerdì 9 aprile ed in seconda convocazione per le ore 17.00 del giorno 10/04/2021.

Si avvisa che per emergenza covid-19 la seduta di consiglio comunale si terrà senza la presenza del pubblico; sul sito istituzionale del comune saranno consultabili le modalità per poter seguire la diretta vocale in streaming}.i consiglieri comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto via zoom.per la trattazione dell’ordine del giorno di seguito indicato.

l Approvazione verbali seduta consiglio comunale del 02/03/2021

2 Approvazione interventi sbobinati seduta consiglio comunale del 02/03/2021

3 Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari – triennio 2021-2023

4 Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie a’ sensi della legge n. 167 del 18.4.1962 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 5.8.1978 e s.m.i.

5 Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – conferma regolamento ed aliquota per l’anno 2021

6 Informazione al Consiglio comunale sul contributo concesso al Comune di Lavagna con decreto del ministero dell’interno, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021di determinazione ai comune a cui spetta il contributo previsto dall’art. l, commi 139 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) da destinare ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territori

7 Informazioni al Consiglio comunale sul contributo concesso al comune di lavagna con decreto del ministero dell’interno in data 31 gennaio 2020 recante l’assegnazione ai comuni, ai sensi dell’art. 29-37 della legge di bilancio 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile,sulla base della popolazione residente al 1° gennaio2018 – annualità 2021

8 Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

9 Approvazione del regolamento per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

10 Approvazione aliquote nuova Imu – anno 2021

11 Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.Lgs 267/2000

12 Servizio integrato di igiene urbana e ambientale -relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ai sensi del D.L. 18/10/2012, num. 179, art. 34 commi 20 e 21

13 Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella – tratto terminale (1° lotto, dalla foce al ponte della Maddalena, i stralcio funzionale) determinazioni

14 Strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata,in variante allo strumento urbanistico generale -nuova zona residenziale di espansione privata con localizzazione di social housing ed opere di urbanizzazione in via Bacchini.soggetto attuatore: Domus srl approvazione addendum all’accordo convenzionale e rinnovamento dei termini