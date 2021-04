Impresa: Compagnia delle Opere, venerdì secondo dei cinque incontri online

Da Cdo Liguria riceviamo e pubblichiamo

Compagnia delle Opere Liguria, associazione di imprenditori operativa in Liguria da ormai più di vent’anni, organizza ogni anno nel Tigullio un percorso di lavoro in cinque tappe insieme agli associati del territorio: un’occasione di incontro, condivisione di esperienze, confronto e formazione. La seconda tappa si svolgerà venerdì 9 aprile, dalle 18:30 alle 20:00, online su Zoom.

Il programma è condensato in un’ora e mezza di lavoro che sarà dedicata alla visione in streaming di un video formativo sulla customer experience, cui segue un confronto guidato tra i partecipanti. La customer experience è uno dei quattro temi scelti da Cdo Liguria nel proprio Percorso associativo 2021, insieme a trasformazione digitale, sviluppo sostenibile e lavorare insieme.

«Con “customer experience” intendiamo il modo in cui il cliente percepisce l’interazione con un’azienda» ricorda Benedetto Lonato, presidente Cdo Liguria. «Ci esercitiamo a chiederci: al centro di ogni cosa che la mia azienda decide c’è davvero il cliente? Quando prendiamo delle decisioni, quando i dipendenti interagiscono con i clienti e tra di loro, c’è davvero il cliente al centro?».

Il video formativo è a cura di Mario Sala, partner Praxis management, esperto di customer experience. La discussione a seguire sarà guidata da un facilitatore sulla base di alcune domande-guida:

– l’imprenditore è colui che vede una opportunità dove gli altri vedono un problema: quale è ORA l’opportunità per la tua impresa?

– Siamo al 1° gennaio 2025: apri il tuo sito, cosa leggi? In che lingua è? Fai ancora le stesse cose che facevi nel lontano 2020? Cosa non fai più e cosa c’è di nuovo?

– Torniamo ad oggi: quale è IL problema della tua azienda?

L’incontro è gratuito, previa prenotazione. Per partecipare scrivere a soci@cdoliguria.org.