Il computer è entrato nelle edicole, fortini in cui resistono i giornali cartacei. Gli edicolanti non dovranno più compilare le “bolle” con indicate le rese dei giornali invenduti. Le testate sembrano crescere ad onta delle copie acquistate che continuano a diminuire; il lavoro burocratico degli edicolanti dovrebbe trovare nel computer un alleato. Costo annuo del tablet circa 300 euro annui; per molti edicolanti non più giovani tenere aggiornati i dati costituisce al momento un verto rebus.

