Cicagna: la giunta comunale vara lavori per 36.570 euro

La giunta comunale di Cicagna ha approvato la perizia esecutiva redatta dal proprio Ufficio tecnico comunale per la realizzazione di diversi importanti lavori. Si tratta del marciapiedi di collegamento tra via Merlungo e piazza dei Miracoli, in aderenza all’area di sosta attrezzata collegata alla rete ciclabile e ad integrazione delle opere di sistemazione all’area di sosta e la sistemazione tratti fondo, sconnesso, del percorso ciclabile tra via Molinazzo e il ponte che collega località Monleone. I lavori prevedono altresì la sistemazione delle aiuole di Viale Italia antistante Palazzetto Poliuso. L’importo complessivo dei lavori è di 36.570 euro, compresi gli oneri di sicurezza.