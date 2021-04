Ultimata la gettata di cemento che costituisce la passerella a sbalzo di parte di via Bettolo a Camogli. Dopo anni di attesa la strada lungo la quale scorre tutto il traffico in uscita dal centro cittadino, sarà dotata, almeno in un tratto, di marciapiedi, sia pure di limtata ampiezza come sottolineano diversi cittadini. I lavori alla passerella vanno ora a rilento poiché la ditta che li realizza è impegnata anche in lavori in corso nel cimitero.