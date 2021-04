Sestri: “Servizio rifiuti che tuteli qualità e aliquote Tari “(4)

da Facebook Comune di Sestri Levante

I Comuni del Tigullio sono compatti per un servizio di raccolta rifiuti che tuteli i progressi portati avanti in questi ultimi anni e che non incrementi la Tari ai propri cittadini.

Tutti i Sindaci dei comuni del bacino del Golfo Tigullio del servizio rifiuti si sono incontrati per discutere e, dopo aver partecipato alla conferenza di coordinamento in città metropolitana, confermano la loro scelta di modello gestionale dei rifiuti con una gara pubblica competitiva che ritengono maggiormente premiale per i propri cittadini sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dell’offerta del servizio.

La scelta del modello gestionale – con gara pubblica – verrà formalizzata con apposita delibera in tutti i rispettivi Consigli Comunali entro il mese di aprile.