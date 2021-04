Regione: in commissione il piano delle vaccinazioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni



5° Commissione: Territorio; Ambiente

seduta in videoconferenza

giovedì 8 aprile 2021, alle ore 9.30

argomento:

– Disegno di legge 59: Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale) Sul disegno di legge si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, di ANCE Liguria, della Consulta Permanente per l’Edilizia, INU, Federazione Ligure della Proprietà Edilizia – Confedilizia, Associazione Regionale di Cooperative di abitazione, Legacoop, CNA, Confartigianato, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Federdistribuzione, Unioncamere, Italia Nostra, WWF, Legambiente, CGIL, CISL, UIL, USAE, Federparchi).

*****

3* e 4° Commissione

giovedì 8 aprile gennaio 2021, alle 14.30

seduta in videoconferenza

argomento:

Disegno di legge 65: Modifiche alla legge regionale n.32 del 29 dicembre 2020 (Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per l’anno finanziario 2021) e altre disposizioni di adeguamento

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

seduta in videoconferenza

lunedì 12 aprile 2021, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Ordine del giorno 247 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla proposta di inserimento nel piano vaccinale dei caregiver, familiari di persone “estremamente vulnerabili” e badanti. Approfondimento.

2) Ordine del giorno 249 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla campagna di informazione, comunicazione e recall per favorire l’adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione. Approfondimento.

3) Ordine del giorno 252 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla nuova strategia vaccinale con prima somministrazione tramite dosi accumulate. Approfondimento.

4) Ordine del giorno 261 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sull’informazione delle iniziative intraprese in ambito vaccinale. Approfondimento.

5) Proposta di legge 62 (Luca Garibaldi, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi): Disposizioni per l’esecuzione della prevenzione vaccinale per gli operatori sanitari. Illustrazione.

6) Proposta di legge 18 (Luca Garibaldi): Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi. Illustrazione.