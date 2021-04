RASSEGNA STAMPA. Covid, vittima in Fontanabuona

Oggi, mercoledì 7 aprile, auguri a Ermanno. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: conformismo (abitudinaria acritica, piatta adesione e deferenza nei confronti delle opinioni e del gusti della maggioranza o delle direttive del potere Devoto-Oli). Proverbi: “I ladruncoli stanno in prigione, i grandi ladri vanno in carrozza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Una vittima in Fontanabuona, tre nuovi positivi; i ricoverati sono 53”. Vaccini: AstraZeneca, scarseggiano le dosi, appuntamenti cancellati”. Zona arancione: “Ripartenza a metà, poca gente in giro”; “Ristoratrice multata la vigilia di Pasqua”.

Sestri Levante: il bilancio di previsione in Consiglio comunale. Sestri Levante: la Perason Academy porta l’educazione civica in rete. Sestri Levante: denunciati ladri di bicicletta. Lavagna: maricoltura, il Comune stoppa l’ampliamento.Chiavari: il no dei sindaci ad Amiu. Chiavari: cordoglio per la morte di Orazio Foppiano. Chiavari: laboratori online con il Centro Famiglia Tigullio. Chiavari: Stella fuggita sui binari, salvata dalla Polfer.

Rapallo: l’agenzia del Demanio vende immobili e posti auto (anche a Zoagli e Cogorno). Santa Margherita Ligure: il Covo nell’Albo dei locali storici.

Camogli: nuova fase lavori al cimitero. Camogli: spacciatore in manette. Recco abbatte il bar Faro.

Ne: sindaco contraria alle miniere. Rezzoaglio: tre nove campane per il centenario, raccolta fondi.