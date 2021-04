Rapallo: rivista Panathlon, boom di lettori e Costa gongola

“Panathlon Planet“, il periodico online del Panathlon Italia ha raggiunto i 100.000 lettori e Giorgio Costa, ex sindaco di Rapallo e Presidente Nazionale Panathlon gongola. Di seguito quanto lui stesso ha scritto sul giornale:

“Il raggiungimento della lettura di 100.000 articoli pubblicati su Panathlon Planet è un risultato fantastico. Tutto è iniziato, nel dicembre 2018, quando dopo la mia elezione a Presidente, “Sir” Massimo Rosa, mi scrisse una mail in cui si dichiarava disponibile a collaborare con il Distretto Italia. Considerato che il mio pensiero sulla Comunicazione è prioritario per la conoscenza dei valori del Panathlon, e conoscendo il suo curriculum di giornalista dedito alla Comunicazione, gli risposi: “Partiamo”.

Passo dopo passo, con l’ingresso di giornalisti e non che si impegnano divertendosi a scrivere articoli di spessore su ogni disciplina sportiva, siamo arrivati al raggiungimento di questo splendido risultato. Ripeto 100.000 articoli di 40 “penne”che riempiono le pagine di Panathlon Planet. Scommessa vinta.

Il direttore Massimo Rosa ha profuso un impegno, una determinazione ed una capacità notevoli, di questo lo ringrazio, ed è per questo che ha meritato il titolo di “Sir” e non è tutto perché sta per ricevere il Premio, nostrano, dell’Ordine della Giarrettiera.

Adesso ha predisposto un’altra idea “Saranno Famosi”, che sta già andando a mille. Come Editore sono felice per il successo raggiunto da Massimo, come Amico e Panathleta, e sono altrettanto contento di tutta la squadra perché i risultati più eclatanti si raggiungono con un mirabile lavoro di gruppo”