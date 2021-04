Rapallo: immissione in A-12, scontro e due feriti

Ancora un incidente in A-12 in prossimità di un cantiere. Alle 14 un’auto entrata a Rapallo si immetteva nella carreggiata verso Rosignano quando, per cause in vie di accertamento, si scontrava con un’altra vettura che viaggiava in direzione sud. Due i feriti a bordo della stessa auto. Con il 118 intervenivano i Volontari del Soccorso di Sant’Anna e la Croce Bianca, entrambe di Rapallo, che trasportavano due persone in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presente anche la Polstrada per gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito rallentamenti e code.