Portofino: incendi, convenzione con il ‘Gruppo Lupo’

Attività di spegnimento, bonifica, lotta agli incendi boschivi e di protezione civile quali la la tutela del territorio. Convenzione tra il Comune di Portofino e i V.A.B. Volontari Antincendi boschivi “Gruppo Lupo” di Santa Margherita Ligure. l’Amministrazione comunale, per propria parte, garantisce le spese per la copertura assicurativa degli aderenti come previsto e nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di previsione, riconosce all’Associazione un contributo annuo, determinabile di anno in anno che per l’anno 2021 sarà di 3.000 euro.