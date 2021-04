Pieve Ligure: lunedì 12 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Pieve Ligure è convocato lunedì 12 aprile alle ore 18.00. Ordine del giorno:

1 Approvazione verbali seduta precedente

2 Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2021-2023 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

3 Approvazione aliquote e detrazioni Imu per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

4 Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie

5 Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2021

6 Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021: approvazione

7 Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) – periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione

8 Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)

9 Istituzione commissione consiliare di studio sulle modalità di gestione e affidamento degli impianti sportivi comunali a norma dell’art. 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

10 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Vivo Pieve” sulla mancata richiesta (e conseguente assegnazione) di fondi regionali per la messa in sicurezza del territorio