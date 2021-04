Ne: “Quando l’arrivo della banda larga in Val Graveglia?”

Da Marco Bertani, Gruppo Consiliare Unità Democratica Per Ne, riceviamo e pubblichiamo il testo della richiesta invaiata a Open Fiber- Milano

Oggetto: Richiesta notizie in merito alla realizzazione della banda larga nel comune di Ne.

Sono Marco Bertani consigliere comunale nel Comune di Ne e capogruppo di Unità Democratica.

Sino al 2019 ho ricoperto la carica di Vice Sindaco e ricordo l’attivazione della vostra collaborazione per dotare il Comune di Ne della “banda larga”.

Ormai sono passati due anni e non ho più notizie sulla realizzazione di tale progetto.

La nostra valle specialmente in questi periodi di “lockdown” ha bisogno di collegamenti rapidi e tanti cittadini hanno chiesto notizie al nostro gruppo in merito a quanto in oggetto.

Pertanto, vi chiedo gentilmente, di essere informato sullo stato delle iniziative o dei lavori fino ad oggi compiuti o eventualmente conoscere se sono sorte, nel frattempo, problematiche tecniche delle quali non sono a conoscenza

Qualora fosse definito l’inizio del lavori vi sarei molto grato di darmene notizia.

Le informazioni richieste allo scopo di poter adempiere al mio mandato elettivo, così da poter dare puntuali informazioni alla cittadinanza.