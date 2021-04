Lo scorso 17 gennaio, una domenica, a Lavagna venne rinvenuta la salma di una persona (B.I.) morta per cause non accertabili. Del caso si occuparono i carabinieri e l’autorità giudiziaria dispose il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina legale di Genova. Il trasporto venne eseguito dai Servizi funerari di Amiu cui ora il Comune deve pagare la somma di 797 euro.