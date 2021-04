Appalto unico rifiuti: Bucci trova un muro; no dei sindaci

Riunione da remoto in Città metropolitana per l’appalto unico dei rifiuti. Il sindaco Marco Bucci non è riuscito a convincere gli amministratori del Tigullio ad accettare di conferire l’appalto comprensoriale dei rifiuti ad Amiu senza neppure partecipare ad un bando di gara. Oltre tutto le situazioni tra la Grande Genova e il Tigullio sono ben diverse con grandi risultati sulla differenziata in Riviera e un servizio che calza alle esigenze di ogni singolo territorio. Si è assistito anche ad un teso scambio di battute tra Marco Bucci e Massimiliano Bisso, assessore alla nettezza urbana di Chiavari.

Il no dei sindaco del Tigullio avrà conseguenze politiche? E quali? Intanto il caso è congelato.

Carlo Bagnasco e sotto Andrea Rizzi