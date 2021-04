Uso monopattini: la Regione non ha competenze

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca relativa alla regolamentazione e infrastrutture per l’utilizzo dei monopattini in sicurezza

Con 17 voti a favore (maggioranza) e 9 astenuti (minoranza) è stato approvato l’ordine del giorno 199, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi presso ogni sede competente affinché vengano approntati al più presto interventi per un’adeguata regolamentazione dell’uso del monopattino, siano allestite le adeguate infrastrutture per consentire l’utilizzo del mezzo in sicurezza e un’opportuna preparazione dei fruitori del monopattino come mezzo di locomozione.

Nel documento si ricordano i due gravissimi incidenti accaduti a Genova e si rileva che Pd e Movimento5Stelle, forze di maggioranza del precedente governo Conte, con la legge 160 del 2019 e la legge n.8 del 2020 avrebbero, di fatto, equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi consentendone la circolazione su strada. In tal modo centinaia di milioni di euro – riporta il testo – sono stati sperperati dal Governo per l’acquisto di questo nuovo mezzo di locomozione che ha invaso le nostre città senza norme adeguate che ne regolamentino l’uso.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha ricordato che la competenza, in materia regolamentare, è statale e comunale, mentre spetta alla Regione la programmazione e il cofinanziamento per realizzare piste ciclopedonali percorribili anche con i monopattini. L’assessore si è dichiarato a favore dell’ordine del giorno.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) si è espressa a favore dell’ordine del giorno sottolineando la pericolosità dei monopattini, in assenza di adeguate normative.

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha sottolineato l’importanza di agevolare ogni forma di mobilità sostenibile, purché avvenga – ha detto – in totale sicurezza.