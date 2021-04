Regione: sostegno locali di intrattenimento, sì unanime (2)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante il sostegno al settore intrattenimento e istituzione dell’Albo regionale dei locali storici

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione n. 8, presentata da Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) e sottoscritta da Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti Presidente) che impegna la giunta a valutare l’istituzione di un riconoscimento ai locali storici d’intrattenimento in Liguria, analogamente a come è stato fatto per le botteghe storiche, con la creazione di un albo regionale; a farsi parte attiva, in Conferenza Stato-Regioni, affinché il settore dell’intrattenimento sia sostenuto dal Governo; a prevedere, per quanto di propria competenza, sostegno economico per il settore e, infine, a sollecitare controlli contro l’abusivismo. Nella mozione si sottolinea che molti locali d’intrattenimento hanno importanti ricadute anche a livello turistico e sarebbe opportuno riconoscerne anche il valore storico e culturale nella memoria collettiva della popolazione.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti Presidente) è intervenuta a sostegno del provvedimento rilevando l’importanza del settore, che è messo a rischio dalla pandemia.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha annunciato voto favorevole alla mozione pur esprimendo qualche perplessità circa alcuni punti dell’impegnativa.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha espresso parere favorevole invitando a proseguire, al di là dell’approvazione dell’ordine del giorno, l’impegno dell’Assemblea sul tema.

L’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti ha annunciato, a nome della giunta, voto favorevole.