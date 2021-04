Regione: la seduta pomeridiana del Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana che riportiamo nel suo complesso

Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati

Con 12 voti a favore (minoranza e Muzio di FI-Liguria Popolare) e 14 contrari (Lega Liguria-Salvini, FdI e Cambiamo con Toti presidente) è stato respinto l’ordine del giorno 117, presentato da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a convocare la Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati per favorire un miglior processo di integrazione considerata l’emergenza in atto.

Il testo nella versione presentata prevedeva anche di “ascoltare le proposte delle famiglie di immigrati in vista del Recovery Plan” ma, in seguito alle obiezioni dell’assessore e di alcuni consiglieri di maggioranza (vedi gli interventi seguenti, ndr), Candia aveva eliminato quest’ultimo punto.

Nel documento si ricordava che la Consulta è prevista dalla legge regionale 7 del 2007 e che l’Ocse ha sostenuto che la crisi del Coronavirus mette in pericolo i progressi realizzati in materia di integrazione e migrazioni. La Consulta – si leggeva nell’ordine del giorno – dovrebbe formulare proposte per il Piano regionale triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, esprimere un parere sulle iniziative di settore e formulare proposte di intervento, di studi e approfondimenti sull’immigrazione.

L’assessore all’immigrazione Andrea Benveduti ha ricordato gli interventi già assunti in materia dalla giunta annunciando una rivisitazione della norma regionale che istituisce la Consulta e che appare molto complessa e di difficile attuazione, anche rispetto alla sua sostenibilità finanziaria circa il Recovery Plan. Benveduti ha espresso parere contrario al documento.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha definito utile e necessario il provvedimento presentato da Candia, perché punta a progettualità mirate e ha sottolineato che esistono ancora molti ostacoli all’integrazione.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha ribadito il voto favorevole del gruppo all’ordine del giorno sottolineando che gli immigrati non rappresentano un problema, ma sono un’opportunità anche economica. Sansa, inoltre, ha rilevato che occorre investire sull’integrazione.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha sottolineato che il gruppo è favorevole all’integrazione sottolineando che questa va perseguita per coloro che intendono impegnarsi nel lavoro condividendo, però, i problemi finanziari già avanzati dall’assessore.

Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) ha ribadito che il gruppo non è pregiudizialmente contrario alla presenza degli immigrati, specificando la contrarietà solo agli stranieri che non lavorano e che, a loro volta, non intendono integrarsi.

Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha definito l’ordine del giorno un testo di buon senso e ha accusato la maggioranza e la giunta di non gestire il problema dell’immigrazione.

Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) ha ribattuto a Ioculano accusandolo di avere fatto un intervento squisitamente politico e non sul tema concreto posto dal documento.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha annunciato voto negativo al documento e ha ribattuto a Ioculano accusando il Pd di non avere, a sua volta, mai gestito il fenomeno dell’immigrazione

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) si è rivolto ai consiglieri del gruppo Cambiamo con Toti Presidente invitandoli, nel merito dell’ordine del giorno, a votare a favore del documento rilevando la delicatezza del tema.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha annunciato voto favorevole e ha contestato la posizione negativa assunta dall’assessore Benveduti. Secondo il consigliere il documento affronta in modo corretto il tema.

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha annunciato voro favorevole dichiarando che il documento è animato da uno spirito propositivo e ha invitato a evitare scontri ideologici sul tema.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha apprezzato l’intervento di Muzio auspicando che altri consiglieri di maggioranza si esprimano a favore.

Stefano Balleari (FdI) ha definito poco chiaro l’ordine del giorno e ha invitato i proponenti a rinviare il documento nella competente commissione consiliare.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha ribattuto a Balleari dichiarando che il testo è chiaro e non consente equivoci, in quanto chiede solo l’applicazione di una legge regionale.

Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini) ha definito strumentali alcuni degli interventi della minoranza a favore dell’ordine del giorno e ha condiviso le obiezioni di natura finanziaria avanzate da Benveduti.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha chiesto a nome del gruppo e del Movimento5Stelle, di sottoscrivere il documento. Rossetti ha sottolineato che la legge 7 è tuttora in vigore e, dunque, la giunta ha il dovere di applicarla.

Introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 201, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a promuovere in via sperimentale, in attesa della definizione dei nuovi LEA, di tutte le iniziative necessarie per l’introduzione del nip-test gratuito per tutte le donne in gravidanza residenti in Liguria, indipendentemente dall’età e in presenza di fattori di rischio al fine di garantire la salute della donna. Nel documento si rileva che tra gli strumenti a disposizione per giungere ad una diagnosi prenatale la più sicura possibile c’è anche il Nipt test, che si effettua sul DNA fetale ed è uno screening prenatale non invasivo e quindi privo di rischi sia per il feto che per la madre in quanto si effettua attraverso un semplice prelievo di sangue materno periferico a partire della 10° settimana di gestazione.

L’assessore Gianni Berrino ha illustrato in aula la risposta elaborata da ALiSa spiegando che l’argomento è all’attenzione degli organismi nazionali competenti nella definizione dei nuovi LEA e ha dato parere favorevole.

Stefano Balleari (FdI) ha rilevato nel testo alcune inesattezze e ha chiesto alcune modifiche all’impegnativa per circoscrivere la fascia di donne che possono godere della gratuità del test.

Chiara Cerri (Cambiamo con Toti presidente) si è espressa a favore dell’ordine del giorno.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha chiesto di aggiungere la propria firma al documento

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha ribadito la necessità che il test sia gratuito

Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) si è espressa a favore all’ordine e ha chiesto di sottoscriverlo.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha chiesto di aggiungere la firma al documento a nome suo e del collega del gruppo.

Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha ribadito l’importanza di questo esame, ma solo nei soggetti che, in precedenti accertamenti, risultino a rischio.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presiedente) ha chiesto di effettuare alcune audizioni sul tema di tutti i soggetti coinvolti nella II Commissione-Sanità e sicurezza sociale. La proposta è stata accolta dal presidente Brunetto.

Le proposte di modifica del testo, avanzate da Balleari e Brunetto, sono state accolte da Garibaldi.

Istituzione dell’elenco regionale per operatori interventi di dermopigmentazione

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 14, presentata da Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) che impegna la giunta ad istituire a fini ricognitori l’elenco regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione e ad attivare una campagna informativa, all’interno dei presidi sanitari regionali, per valorizzare la dermopigmentazione come strumento di supporto psicofisico per le persone colpite da alopecia anche in esito a trattamenti chemioterapici. Nel documento si ricorda che il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all’abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale e che l’attestato necessario per poter esercitare l’attività di trucco semipermanente può essere conseguito da coloro che sono in possesso della qualifica professionale di estetista e della certificazione attestante la formazione circa l’apparecchiatura e i protocolli igienicosanitari.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) si è espresso a favore della mozione a nome di tutto il gruppo.

Senatore a vita un rappresentante degli esuli giuliano-dalmati

Con 17 voti a favore (maggioranza e Ferruccio Sansa di Lista Ferruccio Sansa Presidente) e 9 astenuti (minoranza) è stata approvata la mozione 19, presentata da Claudio Muzio (FI – Liguria Popolare) che impegna la giunta a farsi promotrice presso la Presidenza della Repubblica della proposta della nomina a senatore a vita di un rappresentante delle associazioni degli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia che si sia particolarmente contraddistinto per l’impegno a testimoniare e far conoscere le tragiche vicende delle foibe e dell’esodo e a trasmettere la stessa mozione alla Presidenza della Repubblica. Nel documento si rileva che gli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia, i loro familiari e le associazioni che li rappresentano hanno contribuito in maniera determinante, con la loro presenza e con molteplici ricerche ed iniziative in campo scolastico, storico, letterario ed artistico, a far conoscere le tragiche vicende delle foibe e dell’esodo e a renderle patrimonio della coscienza nazionale.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha chiesto di aggiungere la firma di tutti i componenti del gruppo.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) si è dichiarato favorevole alle iniziative di valorizzazione della conoscenza del fenomeno storico e della tragedia degli esuli ma, fra le altre, ha espresso alcune perplessità circa l’invito al presidente della Repubblica di nominare un senatore a vita, in quanto potrebbe rappresentare – ha detto – uno sgarbo istituzionale

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha dichiarato che non sarebbe giuridicamente accettabile che in un documento del Consiglio sia richiesta l’indicazione di una persona specifica quale senatore.

Stefano Balleari (FdI) ha ringraziato Muzio e ha chiesto di poter aggiungere la propria firma al documento

Sandro Garibaldi (Lega Liguria Salvina) ha replicato alle obiezioni di Luca Garibaldi e Pastorino circa i problemi di natura istituzionale e giuridica dell’impegnativa spiegando che l’ordine del giorno è solo una proposta. Il consigliere, infine, ha chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha ricordato l’esperienza e la solitudine della sua famiglia di esuli e ha annunciato voto favorevole. Sansa ha auspicato una maggiore attenzione alla situazione degli esuli in Italia.

L’assessore alle politiche sociosanitarie Ilaria Cavo ha espresso parere favorevole a nome della giunta.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha annunciato l’astensione del gruppo ribadendo che non ci sono contrarietà alla nomina di un senatore in qualità di rappresentante degli esuli, ma ha sollevato problemi di competenza circa funzioni che fanno riferimento all’autonomia esclusiva del Presidente della Repubblica.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha sottolineato che l’ordine del giorno ha una valenza di natura culturale e che è doveroso sollecitare il presidente della Repubblica a nominare un senatore a vita quale rappresentante degli esuli. Il consigliere ha annunciato voto favorevole

Contrasto alla crisi economico-sociale acuita dalla pandemia da Covid-19.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 203, presentato da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a perseguire l’equità di genere fra gli obbiettivi da raggiungere con l’applicazione regionale del Recovery Plan, come richiesto dall’Europa, e ad approfondire le misure nell’apposita commissione consiliare.

L’assessore al lavoro Gianni Berrino ha rilevato che l’ordine del giorno riguarda materie e competenze molto vaste rilevando che il documento può essere solo lo spunto per una riflessione più ampia. Pur dichiarandosi, dunque, a favore in linea di massima sui temi affrontati, ha invitato i proponenti a trasferire il dibattito sugli stessi temi in sedi più idonee, fra le quali la competente commissione consiliare.

L’assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo ha illustrato nel dettaglio le iniziative già assunte dalla giunta per affrontare il tema della parità e ha ribadito che è condivisibile nel suo complesso un ulteriore impegno a investire altre risorse, e ha proposto una modifica dell’impegnativa.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha espresso apprezzamento per le proposte avanzate da Berrino e Cavo.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha chiesto di sottoscrivere il documento.

Stefano Balleari (FdI) ha condiviso le proposte di modifica proposta dagli assessori.

Candia ha accolto le proposte di modifica richieste degli assessori.