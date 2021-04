Rapallo: Lasinio, due ore di intervento per illustrare i lavori

Copertura torrente San Francesco, muri frazionali, dragaggio del Golfo, illuminazioni, lavori alle scuole, ristrutturazione case popolari, funivia, canalizzazioni, parchi, impianti sportivi, depuratore, asfalti, progetti tra cui quello per il rifacimento passeggiata Trelo-Prelo. Per due ore l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha fatto il punto, cifre alla mano, di ogni lavoro in corso o programmato. Ha fatto anche una panoramica sul personale, con un organico sempre più insufficiente ai bisogni della città. In una parola ha fatto una panoramica di tutto ciò che si sta facendo in città e che molti ignorano. La seduta è ancora in corso, sta parlando l’assessore al Turismo Elisabetta Lai.

Ad inizio seduta l’assessore Antonella Alonzo aveva fornito in sintesi le cifre del bilancio. Specificando inoltre che il Comune vorrebbe vendere Villa Riva, per questo è necessario; fare una perizia per stabilire il valore; avvertire la soprintendenza nel caso volesse esercitare il diritto di prelazione e bandire un’asta pubblica. L’amministrazione comunale vorrebbe acquisire Villa Devoto la cui proprietà è intenzionata a cederla; vi è stato un sopralluogo, occorrerà stabilirne il valore, avvertire la soprintendenza, pagare.