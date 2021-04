“Ciclovia dei Parchi Liguri”: il progetto

Da Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria, riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata alle autorità competenti della Regione



Presentazione proposta “Ciclovia dei Parchi Liguri”

Il Coordinamento Federparchi Liguria ha elaborato un progetto denominato “Ciclovia dei Parchi liguri”, finalizzato a far conoscere e valorizzare il grande patrimonio ambientale delle aree protette e dell’entroterra della Liguria attraverso un’iniziativa nel settore della mobilità sostenibile, analogamente a quanto in fase di relizzazione per altri progetti simili in tutta Italia nell’ambito della programmazione PNRR relativa al Piano Next Generation UE.

Federparchi , con “Ciclovia dei Parchi Liguri” mette a disposizione della Regione Liguria un progetto cicloturistico di circa 1000 km., di semplice realizzazione e di basso costo in quanto previsto interamente su viabilità ordinaria, con i soli costi di segnaletica, cartellonistica e stazioni di ricarica E-Bike lungo il percorso, da localizzarsi in base ad accordi con Enti Parco e Comuni interessati (123 di cui 68 facenti parte di aree protette), come in dettaglio descritto nel progetto allegato.

L’opportunità, grande, è quella di favorire, attraverso la pratica organizzata del cicloturismo, in grande espansione in tutta Europa, la frequentazione di territori fino ad oggi semisconosciuti ai grandi flussi turistici, integrandosi con altre infrastrutture come l’Alta Via dei Monti Liguri, e permettendo quindi lo sviluppo ed il potenziamento di attività economiche legate all’accoglienza, alle produzioni tipiche locali, all’artigianato, alle tradizioni ed in generale al turismo outdoor.

Con l’auspicio che la Regione Liguria voglia far suo questo progetto e prenderne in considerazione lo sviluppo, ci mettiamo fin d’ora a disposizione per ogni possibile collaborazione in tal senso, con le nostre persone e le nostre strutture.

Portofino San Fruttuoso foto R.Costa

Portofino Golfo del Tigullio foto R.Costa

Aveto M. Penna foto R.Costa

Mareggiata a Camogli foto R.Costa

Portovenere Chiesa di S.Pietro foto R.Costa