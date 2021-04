“Ciclovia dei Parchi Liguri”: il percorso (2)

Da Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Nel contesto dei progetti infrastrutturali che Regione Liguria intende presentare nella componente regionale del PNRR, Federparchi Liguria propone e mette a disposizione della Regione Liguria un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio regionale, caratterizzata da nessun nuovo impatto, elevata sostenibilità, basso costo di realizzazione e rapidità attuativa: la “Ciclovia dei Parchi Liguri”.

In estrema sintesi, si tratta di un percorso con le seguenti caratteristiche:

-Sviluppo di circa 1000 km. interamente su viabilità pubblica già esistente;

-Partenza da Ventimiglia ed arrivo a La Spezia con transito in ben 123 Comuni della Liguria;

-Interconnettibilità con reti analoghe nelle confinanti Francia e Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, con la “Ciclovia Tirrenica” in fase di progettazione e con reti ciclabili di interesse e sviluppo locale;

-Transito in tutti i 68 Comuni degli Enti Parco regionali e nazionali, delle Aree Protette locali, delle Riserve Naturali regionali, delle Aree Marine Protette nazionali e regionali, dei Giardini Botanici;

-Bassi costi di realizzazione, limitati a: cartellonistica e segnaletica, stazioni di ricarica E-bike, sito web, carta turistica informativa;

-Frequenti connessioni con l’Alta Via dei Monti Liguri;

-Facilità di accesso a partenza, arrivo e numerosi punti intermedi da tutta la rete ferroviaria ligure;

-Assenza di necessità autorizzative particolari;

-Rapidità di realizzazione con costi estremamente contenuti.

L’itinerario, come evidenziato dalle cartografie illustrative allegate (realizzate con la strumentazione informatica a disposizione, non professionale), è percorribile del tutto o in parte in entrambe le direzioni e allo scopo di raggiungere tutte le mete previste si snoda tanto in aree costiere che in aree di montagna, con andamento continuativo a parte poche brevi deviazioni per raggiungere località non inseribili in modo continuativo nel percorso principale.

Ciclovia dei Parchi Liguri risponde in pieno alle indicazioni delle Linee Guida europee sul Next generation UE, in quanto ne raccoglie le prescrizioni in termini di transizione verde, sostenibilità ambientale, crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva verso coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e politiche per il rafforzamento del mercato unico, in particolare per le piccole e piccolissime imprese.

Ciò partendo dal dato di fatto che il fenomeno del turismo in bicicletta è ovunque in forte espansione, e porta con sé conseguenze virtuose quali lo sviluppo indotto di ospitalità ed accoglienza locale in piccole strutture quali B&B, ostelli e rifugi, presenza lungo il percorso di operatori privati addetti a manutenzioni e riparazioni, punti vendita di prodotti tipici locali ed artigianato, come ben dimostrano i risultati ottenuti da altre esperienze analoghe in Italia e all’estero; dati relativi al solo 2019 evidenziano che in Germania l’indotto delle attività ciclistiche ha generato 281.000 posti di lavoro.

E non per caso anche in Italia, a seguito delle indicazioni delle linee guida Next Generation UE, stanno nascendo numerose iniziative di area vasta, come la già citata Ciclovia Tirrenica (http://www.bicitalia.org/yourls/tirrenica), alcuni tratti della quale lungo la fascia costiera ligure corrispondono con l’itinerario proposto, e la recentissima proposta di “Ciclovia dei Parchi di Calabria” (https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/nasce-la-ciclovia-dei-parchi-la-calabria-sceglie-la-bicicletta-per-ripartire) con un percorso previsto di 545 km. attraverso 4 parchi.

Inoltre la presenza di motivazioni di interesse culturale, sociale e turistico lungo le località attraversate dall’itinerario comporta un fondamentale valore aggiunto, in quanto i frequentatori non si limiteranno al gesto sportivo ma tramite questo potranno partecipare ad una “experience” in grado di coinvolgerli a 360 gradi, favorendo fra l’altro un diffuso “storytelling” di rimbalzo, in particolare attraverso i social network, in grado da fare da volano ad un ulteriore allargamento della conoscenza del territorio ligure, delle sue bellezze e dei suoi valori a nuove fasce di pubblico.

In Liguria attualmente esistono alcuni percorsi di interesse ciclistico riguardanti anche l’entroterra, ma sono di fatto limitati ad alcune aree del ponente, grazie alla partecipazione degli Enti locali a progetti transfrontalieri, mentre tutto l’entroterra di centro-levante è privo di percorsi, a parte la ciclovia dell’ardesia, peraltro in stato di semi abbandono.

IL PERCORSO

Si parte dai Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia ed attraverso Dolceacqua e la val Nervia si entra nel Parco regionale Alpi Liguri, salendo da Pigna al passo Langan; da qui a Molini di Triora e attraverso il passo Teglia a Rezzo, risalendo poi l’alta valle Arroscia fino a Monesi e da qui a Pieve di Teco sino ad Albenga, sede della Riserva naturale dell’Isola Gallinara. L’itinerario segue poi il percorso della via Aurelia fino a Bergeggi, in vista dell’Area Marina Protetta, transitando per Ceriale, dove si trova la piccola Riserva naturale del Rio Torsero.

Da Bergeggi attraverso il territorio finalese e l’altopiano delle Manie si raggiunge il Colle del Melogno, lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, e da qui si scende in val Bormida, a Millesimo, sede del Parco regionale di Bric Tana, Cairo Montenotte, che ospita il Parco regionale dell’Adelasia, fino a Piana Crixia, con il suo famoso “fungo” di roccia, sede del Parco regionale di Piana Crixia, nelle Langhe liguri.

Da qui si raggiunge Sassello, nel Geoparco regionale del Beigua, patria del famoso amaretto, per proseguire poi verso il mare, che si costeggia da Varazze fino a Genova Voltri, dove attraverso il passo del Turchino si rientra nell’entroterra per completare la visita al Parco del Beigua attraverso Tiglieto, Rossiglione e Campoligure, patria della filigrana.

Si sale quindi ai Piani di Praglia, ai confini con il Parco regionale delle Capanne di Marcarolo, facente parte delle aree protette piemontesi, per raggiungere l’alta val Polcevera e da qui attraverso il passo dei Giovi Busalla, dove si entra nel territorio del Parco regionale dell’Antola.

Dalla Valle Scrivia si risale a Vobbia, proprio sotto il famoso Castello della Pietra, a Crocefieschi e poi, dopo un transito nella verde Valbrevenna, fino a Torriglia, sede del parco e patria del famoso “canestrelletto”.

Da qui si entra in val Trebbia, all’antica Montebruno, da cui si risale ai borghi che contornano il lago del Brugneto, fino a Fascia, sede dell’Osservatorio astronomico regionale, ed attraverso Gorreto, Rovegno e Fontanigorda si raggiunge il Parco regionale dell’Aveto, fino a Rezzoaglio e S,Stefano d’Aveto, nota stazione sciistica.

Attraverso la foresta del M.Penna, si scende quindi a Borzonasca e, lasciando momentaneamente il Parco dell’Aveto, attraverso la val Fontanabuona e Recco, patria della famosa focaccia al formaggio, si raggiunge Camogli, nel Parco regionale di Portofino, con la sua Area Marina Protetta.

Da qui, una puntata fino alla famosa piazzetta di Portofino mare e poi da S.Margherita ligure e Rapallo lungo la riviera fino a Chiavari, dove l’itinerario devia nuovamente nell’entroterra e ancora nel Parco regionale dell’Aveto, in val Graveglia con la Miniera di Gambatesa; valicato il passo del Biscia ecco Varese Ligure, centro più importante della Valle del Biologico, da cui scendendo la Val di Vara si entra una prima volta nel Parco Regionale Montemarcello Magra Vara.

Dopo l’alta val di Vara il percorso si sposta sul panoramico crinale del Parco Nazionale 5 Terre, in vista dei famosi borghi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, con ampi panorami verso l’Area marina protetta per scendere poi a La Spezia, non senza una deviazione fino al Parco regionale di Portovenere, con la pittoresca chiesa di S.Pietro e l’isola Palmaria immersa nell’Area Marina Protetta.

Da La Spezia il percorso entra nuovamente nel Parco regionale Montemarcello Magra Vara, a Beverino, salendo poi fino a Calice al Cornoviglio con il suo maestoso castello, per scendere poi tutta la val di Magra ligure, fino a Sarzana, a Castelnuovo terra del Vermentino ligure, agli scavi della città romana di Luni, per poi infine affrontare nell’ultima parte dopo Bocca di Magra, il promontorio del Caprione attraverso Montemarcello e fino al mare di Lerici, con arrivo a La Spezia.

Federparchi Liguria mette a disposizione di Regione Liguria il progetto “Ciclovia dei Parchi Liguri”, chiedendo che lo faccia proprio, con le integrazioni ed i perfezionamenti che meglio verranno ritenuti opportuni, con l’auspicio che lo voglia realizzare finanziandolo attraverso l’inserimento nella progettazione regionale relativa al PNRR, nell’ambito della programmazione connessa coi fondi Next Generation UE.

Ciclovia dei Parchi Liguri

Segnaletica e cartellonistica

Per quanto riguarda la cartellonistica e segnaletica si è fatto riferimento per quanto riguarda i costi a quelli che sono i costi indicativi attuali della cartellonistica stradale.

La previsione è di inserire lungo il percorso circa 20 bacheche (1 ogni 50 km. circa) di grosse dimensioni contenenti una cartografia dell’itinerario e alcune essenziali informazioni utili anche per quanto riguarda l’ospitalità nell’area interessata.

Sono poi previsti altri 80 (1 ogni 10-15 km.) cartelli riepilogativi contenenti informazioni di carattere locale e sugli aspetti tecnici del percorso (distanze, pendenze, ecc.).

Tutta questa cartellonistica dovrebbe essere installata e gestita in collaborazione con gli Enti Parco ed i Comuni interessati, al fine di garantirne la custodia e la manutenzione.

Si prevedono infine circa 400 frecce indicative (mediamente 1 ogni 2,5 km.)da sistemare lungo il percorso per indicare materialmente la via da seguire in corrispondenza di incroci stradali e deviazioni.

Tutto il materiale dovrebbe contenere il logo della Ciclovia.

Ovviamente al la cartellonistica “ufficiale” potrebbe associarsi una cartellonistica privata a cura ed a carico degli operatori (accoglienza ed ospitalità, prodotti tipici, altro) che si convenzionassero con la Ciclovia acquisendo anche il diritto all’utilizzo del logo.

Il costo complessivo dovrebbe collocarsi entro i 40.000 €

Ciclovia dei Parchi Liguri

Attrezzature ricarica e sosta

La previsione è relativa alla presenza lungo il percorso di circa 90 stalli di ricarica elettrica per le E bike (uno ogni circa 10-15 km.) di diversa tipologia (alcuni dotati anche di impianto fotovoltaico), oltre ad aree di sosta , fra cui 40 miniofficine dotate di chiavi e compressore: tutte postazioni da sistemarsi lungo il percorso presso centri abitati tramite accordi con gli Enti Parco ed i Comuni interessati, ai quali verrebbe affidata la custodia e la manutenzione per garantirne un corretto utilizzo ed una integrazione con il territorio.

Il costo complessivo, calcolato su preventivi 2021 gentilmente, indicativamente e senza alcun impegno forniti dalla ditta ECS (allegati) dovrebbe essere mantenuto entro i 500.000 € complessivi

Ciclovia dei Parchi Liguri

Elenco Comuni interessati con principali valori ambientali, storici, architettonici, archeologici, enogastronomici e logistici (in neretto Aree protette e relativi Comuni)

Ventimiglia: Giardini Botanici Hanbury , Centro storico, Teatro romano, Museo archeologico, Balzi Rossi, Fortezza Annunziata, Parco, Stazione FS

Vallecrosia: Borgo, torri saracene, Olivicoltura

Camporosso: Oasi del Nervia, Chiesa romanica S.Pietro

Dolceacqua: Borgo medievale, Castello Doria, Ponte romanico, SIC M.Abellio, Cantine Rossese

Rocchetta Nervina: Parco regionale Alpi liguri, AVML, ruderi castello Doria, SIC M.Abellio

Pigna: Parco regionale Alpi liguri, Borgo, Colle Melosa, Rifugio Allavena, M.Toraggio, Sentiero degli Alpini, M.Pietravecchia

Castelvittorio: Borgo, Crocefisso Maragliano

Molini di Triora: Borgo medievale, Campanile 1486, Triora, Rocca Andagna, M.Monega,

Rezzo: Parco regionale Alpi liguri, Castello Clavesana, Bosco di Rezzo, SIC M.Carpasina

Montegrosso Pian Latte: Parco regionale Alpi liguri, AVML

Triora: Parco regionale Alpi liguri, AVML, Castello, Monesi, Museo stregoneria, Pane

Mendatica: Parco regionale Alpi liguri, Chiesa S.Margherita, Cascate dell’Arroscia

Cosio di Arroscia: Parco regionale Alpi liguri, Bosco Navette, Chiesa S.Pietro, Transumanza

Pornassio: AVML, Castello, Forti di Nava

Pieve di Teco: Borgo, ex convento S.Agostino, Teatri Rambaldi e Salvini, SIC Grotta Sgarbu du Ventu

Vessalico: Borgo, Fiera dell’aglio

Borghetto Arroscia: Ponte romano

Ortovero: Ruderi castello, Vino Pigato

Villanova Albenga: Chiesa romanica S.Stefano, Cinta muraria con 10 torri, Pozzo, Aeroporto, Ortaggi

Cisano sul Neva: Borgo, Cinta muraria con torri civiche, Castello Conscente, Olivicoltura

Albenga: Riserva naturale Isola Gallinara, centro storico, città romana, Stazione FS

Ceriale,: Riserva naturale Rio Torsero, Torrione 1563

Borghetto S.Spirito: Castello Borelli

Loano: Borgo, Castello Doria, Torre pentagonale, Porto turistico, ZSC M.Carmo-Settepani

Pietra ligure: Basilica S.Nicolò, Castello, ZSC M.Carmo-Settepani

Borgio Verezzi: Torre genovese, Cappella dei Campi, Grotte, Festival teatrale

Finale ligure: Borgo, Basilica S.Biagio, Finalpia, Palazzi, Ponti romani, Castrum Perticae, Arene Candide, Altopiano delle Manie, Varigotti, Stazione FS

Noli: Centro storico, Chiesa San Paragorio, Pal.Comune, Loggia, Torri, Castello Monte Ursino, Forte Portello, Forte Eremo, Altopiano delle Manie, ZSC, Monte Mao

Spotorno: Borgo, ZSC M.Mao, Olivicoltura

Bergeggi: AMP Isola Bergeggi, Monastero S.Eugenio, Forti, Torri romane

Vezzi Portio: ZSC Monte Mao, Museo Apicoltura

Orco Feglino: Castello, area archeologica, Palestre di roccia

Calice ligure: Palazzi, Fattoria eolica

Rialto: Parrocchiale S.Pietro, ZSC M.Carmo Settepani

Calizzano: Borgo medievale, Castello, fortificazioni C.Melogno, Castagne, Funghi

Bormida: SIC Ronco di Maglio

Pallare: Incisioni rupestri, Pietre di Napoleone

Carcare: Ruderi Castello, Ville ottocentesche, Vetrerie

Millesimo: Parco regionale Bric Tana, Monastero S.Stefano, Castello, Borgo, Ponte Gaietta, Tartufi

Cosseria; Battaglia Napoleone 1796, Castello Del Carretto, Museo bicicletta

Cairo Montenotte: Parco regionale Adelasia, Battaglia Montenotte 1796, Ruderi castello, Stazione FS

Dego: Castello Dego alta, SIC Rocca dell’Adelasia, funghi, nocciole, castagne, tartufi

Piana Crixia: Parco regionale, fungo, ruderi cinta muraria

Giusvalla: Ruderi castello

Pontinvrea :Castel Delfino, Forti Lodrino, Tagliata del Giovo, Forte Scarato, Forte Moglie, Forte Bruciato

Sassello: Parco regionale Beigua, Palazzo Gervino, Ponte medievale, Ruderi torre saracena, Amaretti, Funghi, Infiorata

Stella: Parco regionale Beigua, AVML, Castello, Torre di Mezzano, Casa natale e Museo di Sandro Pertini

Varazze: Parco regionale Beigua, AVML, Collegiata S.Ambrogio, Pal.Beato Jacopo, resti nave romana, Stazione FS

Cogoleto: Parco regionale Beigua, Oratorio S.Lorenzo, Ville, Castello e Torri

Arenzano: Parco regionale Beigua, AVML, Sant.Bambin di Praga, Villa Negrotto, Torre Saraceni

Genova: Parco regionale Beigua, Parco regionale delle Mura, capoluogo Regione, Stazione FS

Mele: Sant.N.S.Acquasanta, Cartiere, Museo della Carta

Masone: Parco regionale Beigua, AVML, Forte Geremia, Villa Bagnara, Cascate del Serpente, Museo Tubino

Tiglieto: Parco regionale Beigua, Badia, allevamento, miele

Urbe: Prodotti agricoli, Funghi

Rossiglione: Parco regionale Beigua, Ponte Gargassa, Ruderi torre, Museo Passatempo, Formaggi tipici

Campoligure: Parco regionale Beigua, Giardino Botanico Prato Rondanino,Borgo, Ponte medievale, Castello, Museo e artigianato filigrana, Stazione FS

Campomorone: Pal. Balbi, La Saliera, Museo Marionette, Museo Paleontologia Mineralogia, Piani Praglia

Genova Pontedecimo: Santuario Madonna della Guardia

Mignanego: Santuario N.S.della Vittoria, P. dei Giovi, AVML, Ville 800

Busalla: Parco regionale Antola, Villa Borzino,

Ronco Scrivia: Parco regionale Antola, Castello Borgofornari, Monte Reale, Stazione FS

Isola del Cantone: Castelli Spinola, Museo archeologico alta valle Scrivia

Vobbia: Parco regionale Antola, Castello della Pietra, Cappella di S.Fermo

Crocefieschi: Parco regionale Antola, Palazzo Fieschi, ruderi castello, Rocche Reopasso, alpinismo

Savignone: Parco regionale Antola, Castello Fieschi, Pal.Fieschi, Museo naz.Alpini, Birra artigianale

Valbrevenna: Parco regionale Antola, Castello Senarega, Cappella Mareta, Santuario N.S.dell’Acqua

Casella: Palazzo Fieschi, Ferrovia Genova-Casella

Montoggio: Sant.N.S. Tre Fontane, ruderi Cast.Fieschi, Ponte medievale Bromia, val Pentemina, ZSC Val Noci, patate

Torriglia: Parco regionale Antola, Ruderi Castello Fieschi, Ruderi castello Donetta, Pentema (Borgo e Presepe), Canestrelletti

Montebruno: Parco regionale Antola, Sant.N.S.Montebruno, Ponte Doria, Museo etnografico contadino,Pesca sportiva

Rondanina: Parco regionale Antola, Museo del Lupo

Propata: Parco Regionale Antola, Rifugio CAI Antola, Museo Partigiano, allevamento bestiame

Fascia: Parco regionale Antola, Oss.astronomico regionale

Gorreto: Parco regionale Antola, ruderi Castello Malaspina, Pal.Centurione, Pian Cavalla, Pesca sportiva

Rovegno: Ruderi Castello Malaspina, antica miniera di rame, ponte medievale Casanova, Funghi, Frutta, Patata quarantina. Pesca sportiva, ZSC M.Roccabruna

Fontanigorda: Bosco delle Fate, Sentiero Giorgio Caproni, ZSC M.Roccabruna

Rezzoaglio: Parco regionale Aveto, borgo Villa Cella, Lago delle Lame, Caseificio tipico,

Santo Stefano d’Aveto: Parco regionale Aveto, Castello Malaspina, Impianti sciistici, Formaggio San Ste

Borzonasca: Parco regionale Aveto, Abbazia Borzone, Rifugio Malga Zanoni

Mezzanego: Parco regionale Aveto, Castello, Giardino botanico P.del Bocco, Nocciole

San Colombano Certenoli: Val Cichero, Casun du Stecca, Monte Ramaceto, Expo Fontanabuona, lascito Cuneo

Orero: Museo Via dell’Ardesia, Via dei 7 passi

Cicagna: Cave ardesia, tradizione piffero, Nocciole

Moconesi: Cave ardesia, fabbriche giocattoli

Tribogna: Cave di ardesia

Uscio: Pieve S.Ambrogio, Orologi da torre, Museo dell’orologio

Avegno: Museo delle campane, Olivicoltura

Recco: Convento S.Francesco, Focaccia col formaggio, Sagra del Fuoco 8 settembre, Stazione FS

Camogli: Parco regionale Portofino, AMP, San Fruttuoso, Teatro sociale, Castello Dragonara, Batterie P.Chiappa, Tonnara, Stazione FS

S.Margherita Ligure: Parco regionale Portofino, AMP, Villa Durazzo, Castello, Castello Paraggi, Stazione FS

Portofino: Parco regionale Portofino, AMP, Eremo Niasca, Castello Brown

Rapallo: Santuario Caravaggio, Santuario Montallegro, Monasteri Valle Christi e Clarisse, Castello, Stazione FS

Zoagli: Ville e castelli, Olivicoltura, Tessitura sete e damaschi

Chiavari: Palazzi, Ville, Castello, Museo archeologico Pal.Rocca, SIC N.S. delle Grazie, Sedia chiavarina, Stazione FS

Carasco: Castello di Rivarola

Cogorno: Basilica e Palazzo dei Fieschi

Ne: Parco regionale Aveto, Miniera Gambatesa, prodotti agricoli, Olivicoltura

Varese ligure: Castelli Fieschi, Borgo rotondo, Torre civica, allevamenti bestiame, Valle del biologico

Sesta Godano: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Ponte medievale, Sito archeologico castello, Borgo di Groppo, Palazzo Fieschi

Carro: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Teste apotropaiche, Museo mineralogico, N.Paganini

Carrodano: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, ruderi Ospizio San Nicolao

Borghetto Vara: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Abb.S.M.Assunta, Grotte, Castagne

Brugnato: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Pal.Vescovile, Ponte medievale, Outlet

Rocchetta Vara: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, AVML, Castello Malaspina, Pineta di Suvero

Pignone: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Borgo, Loggia comunale, Ponte medievale, agricoltura

Monterosso al mare: Parco nazionale 5 Terre, AMP. Convento Cappuccini, Eremo S.Antonio Mesco, Santuario Soviore, Antiche fortificazioni, Stazione FS

Vernazza: Parco nazionale 5 Terre, AMP, Castello Doria e Bastione Belforte, Santuari N.S.Reggio e Grazie, Corniglia

Riomaggiore: Parco nazionale 5 Terre, AMP, Parr.S.Giovanni, Santuario Volastra, Castello, Bastione Manarola, Via dell’Amore, Vigneti Uva 5 Terre, Vino Sciacchetrà, Presepe Manarola

La Spezia: Musei, fortificazioni, Arsenale militare, Coltivazione cozze, Expo, Fiera S.Giuseppe Musei, fortificazioni, Arsenale militare, Coltivazione cozze, Expo, Fiera S.Giuseppe, Stazione FS

Portovenere: Parco regionale Portovenere, AMP, Chiesa S.Pietro, Abbazia S.Venerio, Isole Palmaria, Tino e Tinetto, Castello Doria, Forte Cavour, Forte Umberto I, Villa romana Varignano, Grotte marine

Riccò del Golfo: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Santuario N.S.Agostina

Beverino: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Chiesa S.Maurizio, ruderi Pal.Ravaschieri, acquedotto romano, Castelli

Calice al Cornoviglio: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, AVML, borgo, Castello Doria Malaspina, Museo Apicoltura, Miele

Follo: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Bastione Malaspina, Farro, Sagra del Vino

Bolano: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Borgo, Castello Giustiniani, Porte romane, agricoltura

Vezzano ligure: Parco Montemarcello Magra Vara, Borgo, Pieve S.Prospero, Chiesa romanica, Ruderi Castello, Ospitale S.Nicola, Forte Bastia

Santo Stefano Magra: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Pal.Remedi, Villa Pratola

Sarzana: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Centro storico, Cattedrale, Pieve S.Andrea, Palazzi, Ville, vecchio Ospedale, Fortezza Sarzanello, Fortezza Firmafede, Musei, Festival della Mente, Stazione FS

Castelnuovo Magra: Parco regionale Montemarcello Magra Vara,Borgo, Castello vescovile, Vino Vermentino; Olivicoltura

Luni: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Antica cattedrale, Anfiteatro romano, Museo e area archeologica, Torre Guinigi, Via Francigena, Vino Vermentino

Ameglia: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Borgo e Castello, Villa marittima romana, Necropoli preromana, Punta Corvo, Montemarcello

Arcola: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Castello Obertenghi, Castello Trebiano, Forte Canarbino

Lerici: Parco regionale Montemarcello Magra Vara, Castello, Villa Marigola, Museo geopaleontologico, Borgo Tellaro, Premio Lerici Pea

