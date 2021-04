Durante la zona rossa voluta dal governo con il decreto Pasqua da sabato a oggi compresi, sono stati pochissimi, a confronto col passato, i comportamenti accertati non in linea con la normativa anti-covid. Da sabato sono addirittura scese le presenze di proprietari di seconde case che erano in Riviera.

La mancanza di assembramenti e affollamenti, secondo le teorie accettate da tutti i virologi, dovrebbe portare ad una diminuzione dei contagi nei prossimi giorni.