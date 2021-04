Zona arancione: da domani scuola in presenza e asporto

Da domani il Levante ligure torna in zona arancione. Vi resteremo per tutto il mese di aprile e fino al 3 maggio. Sempre che le condizioni non peggiorino nei prossimi giorni, tanto da ritrovarci il 12 aprile in zona rossa.

Da domani scuole fino alla prima media in presenza; nei bar e ristoranti solo asporto sino alle 18; vietato spostarsi dai confini del proprio Comune, a meno che non abbia meno di 5.000 abitanti (in tal caso ci si può spostare per 30 chilometri ma evitando l’ingresso nel capoluogo).