Terza giornata in zona rossa, scampagnate cancellate

Niente turisti; niente scampagnate o gite fuori porta. Sabato e ieri nel nostro Levante non si sono verificati particolari assembramenti. Molti proprietari di seconde case che si trovavano in Riviera, e avrebbero potuto tranquillamente soggiornarvi (sono vietati i trasferimenti, non la presenza), hanno preferito tornare a casa dato che le prescrizioni del tempo non erano buone, vietate le spiagge e con bar e ristoranti chiusi. Soprattutto tradizionalmente le vacanze di Pasqua erano l’occasione per prenotare albergo, casa vacanza i cabina ai bagni marina. Da due anni non più; le prenotazioni per l’estate, a seconda dell’evolversi della pandemia, si faranno per altro via internet e per soggiorni sempre più brevi, abitudine che per altro si andava affermando ancor prima della pandemia.

Foto archivio