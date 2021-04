Sestri: venerdì “Storia di corsari barbareschi”

Da Giorgio Fondi, presidente Associazione Amici del Leudo riceviamo e pubblichiamo

La terza conferenza del 2021 della nostra Associazione in collaborazione con O Leûdo – Associazione Culturale di Volontariato, e con l’Associazione Convivio del Tigullio, si svolgerà non più di pomeriggio, ma di sera in orario più consono alla stagione primaverile.

Il prossimo incontro si terrà quindi venerdì 9 Aprile 2021 alle ore 21,00 via Zoom e avrà per argomento “Storia Corsari barbareschi”

Per tale evento abbiamo ottenuto anche il Patrocinio del Comune di Sestri Levante e del Mudel – Museo civico e della città

I Relatori saranno

– Emiliano Beri, docente dell’Università di Genova: “Dimensioni e durata del fenomeno storico delle incursioni barbaresche”

– Giovanni Panella . Scrittore pubblicista di storie di mare: Le navi e le battaglie barbaresche.

– Giuseppe Piccioli Resta, docente della Università del Salento: “Il più famoso rinnegato italiano”

– Mario Dentone, scrittore e studioso del territorio: “Dai racconti d’infanzia alle testimonianze scritte”

– Gian Renzo Traversaro, storico Associazione Amici del Leudo: “Ricerche su un rinnegato nostrano”

Interverranno all’incontro

– Fabrizio Benente, prorettore della terza missione dell’Università di Genova

– Sergio Copello per l’Associazione Convivio del Tigullio

Qui di seguito il link per connettersi alla sessione di Zoom