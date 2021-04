A Sestri Levante spiaggia di Portobello blindata. In compenso alla Mandrella, dodici ragazzi si sono dati appuntamento per una festa notturna; probabilmente sono stati traditi dalla musica a tutto volume. La polizia municipale li ha raggiunti, identificati e sanzionati. Dovranno pagare allo Stato 400 euro; 280 se effettueranno il versamento entro cinque giorni. Festa in ogni caso caruccia.