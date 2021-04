San Colombano: rapina in banca, inquisito Marietto Rossi

Marietto Rossi, bandito che terrorizzò Genova negli anni Settanta, fu arrestato e condannato per omicidio, associazione a delinquere, rapina, furto, detenzione di armi, droga ed evasione. Dopo avere vissuto una trentina d’anni in carcere, tornato in libertà organizzò una banda che agiva nel Levante. Ora la Procura ha chiesto per Rossi e altre nove persone il rinvio a giudizio per il sequestro del direttore dell’ufficio postale di San Colombano Certenoli; il sequestro al fine di rapinare 26 mila euro.