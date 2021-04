Regione: domani in Consiglio, regole sui monopattini

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per domani, martedì 6 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Mozione 8 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sul sostegno alle attività del settore intrattenimento e istituzione dell’Albo regionale dei locali storici.

Ordine del giorno 106 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci): Sull’avvio dell’iter procedurale per l’individuazione dell’area e la costruzione del carcere nell’area savonese della Valbormida.

Mozione 9 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Su azioni a tutela del commercio locale e richiesta al Governo di introdurre una “web tax”.

Ordine del giorno 193 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sul crollo del ponte di Albiano Magra (SP).

Ordine del giorno 197 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari): Sulle iniziative a sostegno della richiesta di liberazione di Patrick Zaki.

Ordine del giorno 198 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla possibilità di riaprire palestre e impianti sportivi nelle zone gialle.

Ordine del giorno 199 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sugli interventi urgenti su regolamentazione e infrastrutture per l’utilizzo dei monopattini in sicurezza.

Ordine del giorno 201 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’introduzione del Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria.

Mozione 14 (Claudio Muzio): Sull’istituzione dell’Elenco regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione.

Mozione 19 (Claudio Muzio): Sulla proposta al Presidente della Repubblica riguardante la nomina a senatore a vita di un rappresentante degli esuli giuliano-dalmati.

Ordine del giorno 117 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

Ordine del giorno 203 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulle azioni di contrasto alla crisi economico-sociale acuita dalla pandemia da Covid-19.

Ordine del giorno 208 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’intervento indirizzato alla modifica del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di rifiuti.

Ordine del giorno 209 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla predisposizione di un tavolo di lavoro per lo smart working in Liguria.

Ordine del giorno 215 ( Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul prolungamento dell’attività di centrali elettronucleari in Francia.

Ordine del giorno 216 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulla normazione della pratica dello scuttling.

Ordine del giorno 217 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Alessandro Bozzano): Sulle azioni concrete a difesa delle trentamila piccole e medie imprese del comparto balneare italiano.

Ordine del giorno 218 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui lavoratori portuali.

Ordine del giorno 220 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci): Sulle deroga alle limitazioni delle norme a tutela della biodiversita’ dell’Ente Parco del Beigua a sostegno delle aziende agroforestali.

Ordine del giorno 222 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione di ponte in località Veirera S.P. 31 “Urbe Piampaludo La Carta”.

Ordine del giorno 225 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul potenziamento della gestione dei fondi europei.

Ordine del giorno 231 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle iniziative della Regione Liguria trasmesse nei canali d’informazione.

Ordine del giorno 234 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sui provvedimenti attuativi del provvedimento legislativo riguardante le azioni di armonizzazione, accompagnamento e sostegno operativo alle amministrazioni appaltanti liguri.

Ordine del giorno 236 (Laura Lauro): Sull’estensione alla zona 4 dell’obbligo della progettazione antisismica.

Mozione 17 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle maculopatie.

Mozione 18 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla possibilità di eseguire le iniezioni intravitreali per la prevenzione della degenerazione maculare in ambulatori chirurgici resi idonei.

Mozione 22 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riduzione dell’IVA sui prodotti di igiene personale.

Mozione 20 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile.

Mozione 24 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla ricerca mineraria nell’area del Beigua.

Ordine del giorno 226 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla situazione dei genitori separati.

Ordine del giorno 227 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla viabilità dell’autostrada A6 tratto Savona/Millesimo.

Ordine del giorno 228 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle interventi urgenti in materia di sanità.

Ordine del giorno 239 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Enrico Ioculano, Armando Sanna): Sulle condizioni dei lavoratori occupati in ambito autostradale.

Ordine del giorno 270 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla carenza dei segretari comunali e sullo snellimento delle procedure di assunzione.

Ordine del giorno 271 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul piano di sostegno ai comuni costieri per la gestione delle spiagge libere e per migliorare la fruibilità delle stesse in emergenza Covid-19.