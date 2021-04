Recco: spiaggia deserta, norme anti-covid rispettate

Sarebbero state 42, secondo l’agenzia Ansa, le persone sanzionate ieri in tutta la provincia di Genova per violazione delle norme anti-covid. I controlli proseguiranno anche oggi fino a sera. La sensazione tuttavia, in genere, è che in questi tre giorni di zona rossa le persone abbiano rispettato i divieti più che in passato. Accade anche a Recco dove la spiaggia, fotografata oggi dall’alto in tarda mattinata, appare deserta. Pochissime anche le persone che passeggiano sul Belvedere e sul lungomare.