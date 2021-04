I recchesi apprezzano molto l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca; anche per la sua capacità di far sentire i fedeli a proprio agio davanti a lui, discorrere con lui. In realtà dà l’impressione di essere anche accanto ai sacerdoti e di capirne le difficoltà e le aspirazioni. Monsignor Tasca, ha richiamato molti recchesi a Megli dove questa mattina ha presieduto la messa nella Festa della Santa Spina.

(Foto di Aldo Zerega)