Rapallo: bagni Lido, esempio di fiducia nel domani

E’ costituito da oltre cento elementi l’esercito quasi invisibile dei giardinieri che armati di cesoie lavorano a far belli i giardini privati: taglio delle siepi e delle bordure; potatura degli alberi; messa a dimora delle piante che abbelliranno le aiuole. E si ingrosserà a partire da domani il numero degli addetti alle opere private: alberghetti che si stanno rivestendo dei ponteggi; l’ex hotel Savoia; il Porto Carlo Riva. Alle presenze vanno poi aggiunte quelle delle molte maestranze che lavorano ai cantieri dell’autostrada. Un piccolo esercito di persone che vive momentaneamente a Rapallo dormendovi e consumando i pasti; una goccia rispetto alle grandi presenze turistiche, ma di grande importanza in tempi di pandemia.

L’indotto creato dai grandi lavori (tra cui va inserito il depuratore) offre una prospettiva di come si trasformerà Rapallo negli anni Venti, con un incremento del livello turistico e nuovi posti di lavoro. Una speranza che è già concretezza. Non sono solo i grandi investitori che credono nella Rapallo voluta dalla giunta di Carlo Bagnasco. Tra le innovazioni dei privati ce n’è una molto indicativa: i bagni Lido Flora; nonostante la pandemia e pur in presenza del braccio di ferro per il rinnovo delle concessioni demaniali, hanno rinnovato il pontile-solarium e stanno costruendo una bella piscina (foto) che valorizzerà lo stabilimento balneare, in particolare in caso di mare agitato; l’ipotesi di mare inquinato la vogliamo scartare e legare eventualmente ad una richiesta di danni ad Iren qualora si verificassero ancora sversamenti nei corsi d’acqua e in mare.