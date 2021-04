Il cadavere di una donna quarantenne di origini sud africane è stato trovato in mare a Sestri Ponente. A dare l’allarme un diportista. Sono intervenute le volanti della polizia e gli uomini della guardia costiera. Mistero sulle cause del decesso. La donna, a quanto appurato, era a bordo di un’imbarcazione dove stava facendo pulizie. E’ scivolata a mare per un malore mortale? Nella caduta ha battuto la testa?. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia che potrà dare le prime risposte.