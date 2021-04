Kart/ Esordio sul podio per Matteo Gallo

Da Claudio Vacca riceviamo e pubblichiamo

Ottimo inizio di stagione per Matteo Gallo con la nuova scuderia https://instagram.com/kronoracingteam?igshid=1giicd7iicisa di Treviso …di che ringraziamo per il supporto avuto nella prima gara di campionato Italiano Easykart.

Sono stati due giorni combattuti e avvincenti con la conquista del podio dimostrandoci sempre più le immense potenzialità del pilota nonostante la poca possibilità di allenarsi.

Con questa nuova avventura speriamo di far conoscere sempre più questo fantastico sport e inoltre quello di far conoscere il nostro bellissimo Tigullio nel resto dell’Italia.