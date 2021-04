Chiavari: dalla campagna vaccinale ai diritti dei lavoratori

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

questa settimana, come da qualche tempo a questa parte, il tema su cui si concentra la discussione è la campagna di vaccinazione e l’epidemia.

In Liguria la situazione, nonostante la bulimia di annunci di Toti, non è delle migliori.

A domenica siamo sempre la terzultima Regione d’Italia per vaccini somministrati in rapporto alle consegne (che si basano su un principio: i vaccini sono proporzionali alle persone da vaccinare, non sono dati a caso).

VACCINI. IL PUNTO IN LIGURIA

In più da giovedì scorso, metà regione è in zona rossa. Imperia e Savona sono state nei fatti chiuse perché il virus circola in maniera molto rilevante e la pressione sugli ospedali è altissima.

Una considerazione sulle modalità la voglio fare. Come già accaduto con la prima chiusura di Imperia Toti emette le ordinanze all’ultimo momento e con scarsissimo preavviso (quando lo faceva Speranza, con due giorni di anticipo, si scagliava contro il governo. Ah, a proposito, solidarietà al Ministro per le minacce ricevute). Segno di una gestione confusa e che rischia di non essere pienamente efficace.

Dal punto di vista dei vaccini, questa settimana è stato inaugurato l’hub della Fiera del Mare. Un centro annunciato con fanfare e la solita enfasi comunicativa come la soluzione principale delle vaccinazioni in Liguria. Una buona parte è affidato ai privati, che lo gestiscono quasi in esclusiva. Ma quello che colpisce è che da un lato si mette in campo una macchina di questo tipo e dall’altro si tagliano del 70% i vaccini ai Medici di Famiglia, costretti a riorganizzare la campagna lungo tutto il mese di aprile.

Per tutti i ritardi e la mala organizzazione che stiamo quotidianamente vedendo e subendo, c’è bisogno di una netta accelerazione della campagna vaccinale regionale.

Metà degli over 80 non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Le chiamate da parte dell’ASL per i pazienti ultra fragili e per i loro caregiver ritardano. C’è tutta una rete territoriale, fatta di piccole asl e piccoli centri di vaccinazione che non può essere messa da parte per fare posto al palcoscenico costruito alla Fiera del Mare. La campagna di vaccinazione avviata nelle farmacie non è assolutamente sufficiente e abbastanza capillare per risultare davvero utile.

Per questo la campagna va accelerata e riprogrammata, subito.

1. Completare entro aprile, la prima dose per tutti over 80.

2. Concentrarsi immediatamente sui dimenticati: soggetti ultra fragili, disabili, caregiver e di chi deve essere vaccinato a domicilio.

3. Organizzare una rete per i Piccoli Comuni e per l’entroterra.

Come coalizione di minoranza in Regione abbiamo fatto quindi queste tre proposte, che andrebbero subito prese in considerazione, che potrebbero davvero dare alla campagna quella svolta necessaria.

MASTURBARSI IN AUTOBUS A GENOVA, E’ LEGALE?

I fatti saliti agli onori delle cronache, grazie ad un tamtam social, sono aberranti. Ci presentano purtroppo una realtà che nelle nostre città si verificano da anni: ragazze, più o meno giovani, che non si sentono sicure a prendere un bus a Genova perchè facilmente subiranno una violenza, di quello si tratta, e che poi non verranno prese seriamente dagli organi preposti a ricevere la denuncia.

Qui vi lascio quello che è accaduto e qui vi lascio il link diretto ad un Google Form completamente anonimo che alcune ragazze hanno ideato per raccogliere le denunce di atti di violenza subìti.

Da parte mia, come parte politica, mi attiverò immediatamente per cercare di capire come trovare il prima possibile una soluzione all’evidente problema di sicurezza nelle nostre strade.

IN CONSIGLIO, OLTRE IL COVID

Tra lunedì e martedì scorso in aula del Consiglio abbiamo discusso alcune pratiche che ci portavamo dietro da qualche tempo.

Purtroppo i tempi della burocrazia sono sempre molto lunghi, il periodo poi della pandemia ci obbliga spesso a discutere solo ed esclusivamente della lotta al coronavirus, ma fortunatamente riusciamo ancora a parlare di futuro e di alcuni temi egualmente importante.

Ve ne cito tre, di cui sono molto contento per il risultato ottenuto:

La mia mozione sull’eduzione all’affettività è stata assunta dall’Assessore competente per un approfondimento in Commissione.

Si tratta di un percorso che già in molte scuole è attivo e che permette ai più giovani di vivere le proprie emozioni senza timore, senza paura e senza aggressività. Sto lavorando su una vera e propria legge regionale in materia.

La mia mozione sul popolo saharawi ha raggiunto l’unanimità del Consiglio. Con questo atto so che non cambieremo le sorti di questo popolo, che aspetta dal 1991 di fare proprio il diritto all’autodeterminazione, ma abbiamo sicuramente scritto una bella pagina di Consiglio Regionale ligure.

Uno dei temi di maggiore importanza strategica per la nostra Regione è la transizione ecologica. E’ quindi di grande importanza l’approvaizone di un ordine d el giorno, a prima firma di Davide Natale, sul Just Transition Fund. In altre parole, significa che la nostra regione si candida ad essere tra quelle realtà individuate a livello europeo, che fanno della transizione energetica, dell’innovazione e della ricerca in campo dell’energia, la propria strada. Un passo avanti, su cui bisogna continuare a lavorare fino in fondo.

Nel prossimo Consiglio, allo stesso modo, verranno affrontati temi di non stretta attinenza con la lotta alla pandemia e con la campagna di vaccinazione regionale. Anche per questa seduta ve ne cito alcuni:

Un Nipt Test gratuito per tutte le donne residenti in Liguria. Si tratta di un esame prenatale assolutamente sicuro, sia per la donna che per il bambino, che in alcune Regioni è già realtà e per cui le famiglie possono farne richiesta in maniera gratuita. Mi piacerebbe che diventasse realtà anche qui, per questo ho depositato un Ordine del giorno, che spero venga accolto all’unanimità del Consiglio.

Avevo già presentato un Ordine del Giorno perché Regione Liguria si muovesse secondo le sue competenze per richiedere la cittadinanza onoraria per Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna che da più di un anno si trova nelle carceri egiziane, senza aver mai subìto un giusto processo. Tutte le forze politiche del Consiglio Regionale avevano firmato il mio Ordine del Giorno, esclusa la Lega con il suo Capogruppo Stefano Mai. Spero che questi mesi possano essere serviti a far ragionare il Capogruppo della Lega, e a fargli cambiare idea. Vi terrò aggiornati.

L’abbassamento dell’Iva sui prodotti di igiene femminile. Ormai è tanto che il tema viene trattato in varie sedi istituzionali, ma nonostante questo non si è ancora arrivati ad una soluzione: la possibilità di abbassare l’Iva su un prodotto di prima necessità come gli assorbenti femminili, ad oggi tassati al 22% come un bene di lusso, al 4% come ogni bene di prima necessità. Spero che su un argomento del genere il Consiglio si dimostri nel 2021 e non nel Medioevo. Nel frattempo, vi informo, che sto scrivendo una Proposta di legge, sulla falsariga di quella presentata e approvata in Lazio dalla Consigliera Regionale Sara Battisti, che prevede un bonus mensile per le donne liguri che hanno un Isee basso, da utilizzare per acquistare gli assorbenti o i prodotti igienici a loro necessari.

NAZIONALE: L’EREDITA’ UNIVERSALE E I DIRITTI DEI LAVORATORI

A Roma, il Governo ha emesso un nuovo decreto legge – il cosidetto decreto Aprile – che ha stabilito alcune misure importanti, per programmare l’attività di questo mese. Il primo punto è che – dato che l’epidemia prosegue e seppure regredendo ha ancora numeri molto alti – per tutto il mese non ci saranno zone gialle, ma solo le misure delle zone rosse ed arancioni. Questo perché – nonostante le dichiarazioni di Salvini – i dati sono preoccupanti e servono sforzi notevoli per ridurre l’epidemia e accelerare le vaccinazioni.

Con una novità, importante: che anche in zona rossa, la priorità delle riaperture è data alla scuola in presenza, che si manterrà aperta, almeno alla prima del secondo ciclo.Una scelta politica che deve essere accompagnata – a livello regionale – da vaccinazioni rapide al personale scolastico e da screening (come ho proposto recentemente con una interrogazione in Consiglio Regionale).

Il decreto Aprile contiene anche una novità, che avevamo richiesto anche in Regione Liguria: l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Una scelta a tutela degli operatori e della collettività, che condivido pienamente e che deve essere attuata il prima possibile.

Nel frattempo, dal punto di vista politico sono accadute molte cose rilevanti, soprattutto per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Da tempo discutiamo del capitalismo delle piattaforme e della tirannia dell’algoritmo. Dopo il primo sciopero dei lavoratori di Amazon e dopo le inchieste e le denunce dei riders, questa settimana è stata caratterizzata da diverse novità.

Il primo è l’importantissimo accordo tra la piattaforma Just Eat e i sindacati per l’assuzione di 4000 riders come dipendenti del settore della logistica. Diritti e tutele, e non più pagamenti a cottimo. E soprattutto non saranno più considerati lavoratori autonomi, ma dipendenti.

Il secondo, invece, è la convocazione da parte del Ministro del Lavoro Orlando, di Amazon e dei sindacati, dopo il primo sciopero straordinario della settimana scorsa. La necessità di una tavolo nazionale di confronto sul tema delle condizioni di lavoro dei driver e degli operatori della logistica è un momento importante per cominciare a discutere di tutele dei lavoratori e di come limitare la pressione dei grandi conglomerati globali dell’economia digitale. Una sfida che va giocata a livello globale.

Un’ultima considerazione. Pochi giorni fa il Segretario Nazionale del PD Enrico Letta ha dichiarato la volontà di inserire tra le proposte del Pd quella della dote di autonomia dei giovani, avanzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità e che ha visto la sua prima declinazione in una proposta di legge – Futura Umanità – proprio qui in Liguria. Da promotore di questa proposta in Regione, sono molto contento che questo tema e questo strumento sia stato preso in carico da parte della politica a livello nazionale. L’accesso al futuro delle nuove generazioni deve essere un diritto.

