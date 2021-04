Camogli: via Ruffini, stop al traffico da domani a venerdì 23

A Camogli da domani a venerdì 23 aprile è in vigore l’ordinanza riguardante la disciplina temporanea della circolazione veicolare e pedonale e della sosta in via Ruffini e largo Casabona, in occasione dei lavori di recupero dei feretri e dei materiali nel terreno franata nella zona a levante del cimitero del centro cittadino.

….ORDINA

1) La circolazione veicolare e pedonale e la sosta nelle vie Ruffini e Largo Casabona (S.P. 30) a partire dalle ore 9.00 del 6 aprile 2021 e fino al 23 aprile 2021 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compreso i festivi, per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è così disciplinata:

– E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Romana e l’accesso carrabile posto al civico 16 di via Ruffini, eccetto i mezzi della ditta incaricata dei lavori;

– In tale tratto è vietata la circolazione pedonale, eccetto il personale incaricato dei lavori. I pedoni diretti verso il centro cittadino potranno accedere al primo tratto di via Romana per poi proseguire nella scalinata nei pressi del civico 16 di via Ruffini.

Viceversa i pedoni diretti verso Recco.

– Gli autobus di linea, per tutte le destinazioni, per tutta la durata del loro servizio e quelli riservati agli studenti accederanno a Camogli Centro percorrendo la via Aurelia, per poi immettersi sulla S.P.30, in via Figari, corso Mazzini per poi proseguire in via Bettolo sino alla fermata nei pressi della stazione ferroviaria, e viceversa. Tutte le fermate da Piazzale Migliaro a piazza Schiaffino, compresa, sono soppresse.

– Ai veicoli provenienti da corso Mazzini, per accedere al centro cittadino da largo Casabona, sarà consentito svoltare a sinistra dopo la banchina stradale posta nella stessa via. Al fine di agevolare tale manovra sarà vietata la sosta dei veicoli nel tratto debitamente recintato di largo Casabona dalle 00.00 alle 24.00 per tutto il periodo.

2) Fino al 30 aprile 2021 nelle vie sul territorio comunale in cui normalmente è prevista la pulizia strade non vige il divieto di sosta con conseguente non obbligo di spostamento dei veicoli.

3) I veicoli lasciati in sosta, in violazione alla presente ordinanza, saranno rimossi e trasportati presso la depositeria, dove potranno essere restituiti previo pagamento delle spese di rimozione.

ordinanza n 33 del 2 aprile 2021