A-12: allacciamento dalla A-7, chiuso fino al 2 maggio

Dal sito di Autostrade

A7 – Allacciamento A7/A12 – Allacciamento Chiuso (Km 128.7 – direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 02/05/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione nella galleria Rivarolo III e per questo motivo è chiuso il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante per le provenienze da Milano verso Sestri Levante.

Chi percorre la A7 da Milano verso Genova, diretto verso la A12 in direzione Sestri Levante, potrà uscire alla barriera di Genova Ovest e rientrarvi per poi procedere seguendo le indicazioni per Genova Est-Livorno.

Recco in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/04/2021 al giorno 08/04/2021 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo.