Vaccinazioni nei festivi; disdette per AstraZeneca

Nella Asl 4 le vaccinazioni proseguono anche oggi e domani; il direttore generale Paolo Petralia è in continuo movimento per ampliare e migliorare la macchina organizzativa; c’è personale volontario qualificato che si è messo a disposizione. L’unico intoppo sembra essere la scarsa disponibilità di vaccini. La notizia che l’Olanda ha ritirato temporaneamente AstraZenca ha fatto riesplodere la polemica acuita in serata dalla notizia di una insegnante 32enne ligure che dopo essersi sottoposta a vaccinazione è ricoverata in coma al San Martino per un ictus.