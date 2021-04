Sestri: campagna antilarvale zanzare, da mercoledì disponibili i kit

da Facebook Comune di Sestri Levante

Vi segnaliamo che, a partire da mercoledì 7 aprile, presso la sede comunale di Via Salvi 4, saranno disponibili i kit di pastiglie antilarvali relativi alla campagna antilarvale delle zanzare per combatterne lo sviluppo nei corsi d’acqua del territorio.

La consegna del kit, a cura dell’Ufficio Ambiente, sarà disponibile fino al 12 maggio 2021 nei seguenti orari:

• lunedì dalle 9 alle 12

• mercoledì dalle 14.30 alle 16.30

Per accedere agli uffici, contattare:

• 0185.478482

• 0185.478486

Per richiedere il kit, contattare l’Ufficio Ambiente

ufficio.ambiente@comune.sestri-levante.ge.it

presso l’Ufficio negli orari previsti per la consegna del kit.

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.comune.sestri-levante.ge.it/campagna-antilarvale-delle-zanzare-del-comune-di-sestri-levante-2020?fbclid=IwAR2wzVcFEf00t4fC1FKtF762VH9j7Fmdv7iJbj1dad_Sp4kpMNpDMHwT9-8